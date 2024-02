75 lat temu marzli na budowie malborskiego mostu, a w nagrodę dostawali radioodbiorniki. To były dziwne czasy

„Wszystko, co w nim widzimy, jest nasze”

Choć to były raczej chude lata, rządzący wiedzieli, że miasto powiatowe na Ziemiach Odzyskanych nie może być za długo odcięte od Wybrzeża i Gdańska, stolicy regionu. Tak powstał zupełnie nowy most łączący dwa brzegi Nogatu.

Niektórzy mieszkańcy do dzisiaj mówią o nim „betonowy”. Trudno się dziwić. Jak opisano obiekt w Gminnej Ewidencji Zabytków Malborka, to „konstrukcja żelbetowa, pięcioprzęsłowa o rozpiętościach 30 + 39 + 39 + 39 + 30, dwuwspornikowa o dziewięciometrowych wspornikach i belkach zawieszonych”. Jezdnia ma szerokość 7 metrów, po bokach których umieszczone były dwumetrowe chodniki. Autorem projektu jest inż. Robert Woronowicz, a jego wizję zrealizował Zarząd Okręgowy Budowy Mostów z siedzibą w Płocku.

Godne zauważenia jest to, że zbudowany został wyłącznie z krajowych materiałów budowlanych i ręką polskiego robotnika. Wszystko, co w nim widzimy, jest nasze - podkreślał inż. Witkowski z płockiej firmy, która budowała od podstaw drogowy obiekt.

Wówczas nikt nie skarżył się na korki, jak to miało miejsce podczas budowy mostu-bliźniaka ponad 60 lat później. Ale, co ciekawe, mimo technologicznych ograniczeń powojenna budowa trwała o 9 miesięcy krócej niż planowano.

Otwarcie przed świętami

Wstęgę na moście przecinano 19 grudnia 1949 r., w ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem, która pewnie nie była handlowa. Może w malborskich domach pachniały już choinki? Na świętach zwykle się nie oszczędza. Czy trzeba było trzymać się za kieszeń? Wtedy to Biuro Cen Ministerstwa Handlu Wewnętrznego zatwierdzało centralnie ceny drzewek. W gdańskim okręgu Lasów Państwowych sprzedawano je po 240 zł, ale np. w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Lublinie czy Wrocławiu trzeba było zapłacić 300 zł za jedną choinkę. Jednolita cena dotyczyła 80-centymetrowych świerków, za które trzeba było zapłacić stówkę. Czy to dużo? W tym czasie chleb pszenny kosztował ponad 50 zł, mała bułka 4,50 zł, kilogram schabu - 310 zł, kiełbasa krakowska sucha 440 zł, a karp - 275 zł. Zarobki wynosiły od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Gdy ma się jak teraz do wyboru całe stoisko cytrusów w każdym markecie, można złapać się za głowę, że w 1949 r. o transporcie pomarańczy informowała Okręgowa Komisja Związków Zawodowych w Gdańsku . Decydowała również o tym, że owoce były przeznaczone wyłącznie dla dzieci do lat 16, których rodzice pracują i pobierają zasiłki rodzinne. Aby w ogóle myśleć o zakupie, trzeba było mieć bon ze stemplem rady zakładowej lub związkowego koła i wpisaną ilością. To było jak przepustka: pół kilograma egzotycznego smaku na dziecięcą głowę. Kilogram pomarańczy kosztował 585 zł.

Druga strona w powiecie gdańskim

Widok prosto z mostu

Zamek we wrześniu 1949 r. trafił do rejestru zabytków, ale z budowanego mostu było widać całą panoramę Malborka. Kwartał przy warowni, znany dzisiaj wyłącznie z przedwojennych fotografii, to były po wojnie ruiny. Jak szacowano, podczas walk ucierpiało 55 proc. miejskiej zabudowy, a przy zamku nawet 80 proc.

Gdyby wtedy istniały stelaże pod reklamy wielkoformatowe, to w każdym zakątku kraju byłyby pewnie zaklejone propagandowymi hasłami typu: „Odbudowa Warszawy to najbardziej chlubne zadanie naszego pokolenia” czy „Cały naród buduje swoją Stolicę”.

Stołeczne inwestycje realizowane były bardzo szybko, bo ówczesnym władzom zależało na propagandowym wymiarze tego „wskrzeszania” miasta-symbolu. Te przedsięwzięcia wymagały ogromnych ilości materiałów budowlanych, więc ktoś wpadł na pomysł, by budulec pozyskiwać z Ziem Odzyskanych. To było szybsze i tańsze rozwiązanie niż wytwarzanie cegieł od nowa.

Historycy podkreślają, że gardzono wtedy „niemczyzną”, jak pogardliwie nazywano wiele historycznych zabytków rozbieranych we Wrocławiu, Elblągu, miastach Pomorza czy Dolnego Śląska. Dodatkowym usprawiedliwieniem miał być fakt, że po wojnie wśród Polaków panowało powszechne przekonanie, że niebawem dojdzie do kolejnego konfliktu zbrojnego i rewizji granic. Postanowiono więc poniemieckie miejscowości wyeksploatować. Nie ominęło to także Malborka.