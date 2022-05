750 tys. złotych dla Lechii za Pro Junior System. Gdańszczanie pewni piątego miejsca. Nie będzie absurdalnych sytuacji, jak w 1. lidze

Pro Junior System to program Polskiego Związku Piłki Nożnej, którego celem jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach poprzez premiowanie występów młodzieżowców, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów.

Lechia pewna swego

Lechia Gdańsk uzbierała jak dotąd 5549 punktów. To o prawie tysiąc więcej niż szósta Pogoń Szczecin, więc nie ma żadnych szans, by biało-zieloni spadli o choćby jedną lokatę niżej. Nie ma też opcji, by wyprzedzić Lecha Poznań.

Co ciekawe, w dalszym ciągu zawodnikiem, który zdobył dla Lechii najwięcej punktów w klasyfikacji PJS jest Mateusz Żukowski. A przypomnijmy, że w klubie nie ma go już od blisko pół roku - został sprzedany do szkockich Rangersów.

Jak to wygląda szczegółowo? Liczby na boisku mnożone są razy dwa i na tej podstawie przyznawane są punkty do tabeli PJS. Do tego dochodzą bonusy za reprezentacje. W przypadku Lechii w kadrze grał tylko Żukowski. Oczywiście chodzi o kadrę młodzieżową.