81-latka straciła oszczędności życia. Sadziła, że uczestniczy w policyjnej akcji mającej na celu zatrzymanie oszustów okradających seniorów

W minioną sobotę do komisariatu na Przymorzu przyszła 81-latka, która zapytała oficera dyżurnego czy w jednostce pracuje policjant o nazwisku Konopka. Policjant od razu zorientował się, że kobieta najprawdopodobniej padła ofiarą oszustwa. - informuje st. asp. Karina Kamińska, rzecznik KMP Gdańsk - Okazało się, że 26 września tego roku zadzwonił do niej mężczyzna, który powiedział jej, że jest policjantem i przekazał informację o tym, że uczestniczy w ogólnopolskiej akcji rozpracowywania grupy przestępczej.

Podejrzane próby pożyczenia pieniędzy powinniśmy zgłaszać policji. Policja przypomina: jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podaje się za policjanta, członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to, czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Powinniśmy rozmawiać z seniorami, by zachowali oni ostrożność. Ich ufność bywa perfidnie wykorzystywana.