8,5 mld złotych. Komisja Europejska zatwierdziła Fundusze Europejskie dla Pomorza

Ponad 8 miliardów złotych dla Pomorza. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

- Łącznie do wykorzystania w latach 2021-2027 Pomorze ma ponad 1,75 mld euro, z czego 70 proc. to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1,25 mld euro), a 30 proc. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (0,5 mld euro). W przeliczeniu to kwota prawie 8,5 mld zł - informuje Michał Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Jak dodaje, wsparcie z programu obejmie szeroki zakres obszarów tematycznych, a podstawą jego przygotowania była Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030, wymogi unijne wynikające z polityk wspólnotowych, np. w zakresie klimatu, kapitału społecznego, innowacji i cyfryzacji, a także dokumenty rządowe.