9 i 10 czerwca 2022 r. II Forum Morskie Radia Gdańsk - wśród tematów: polska energetyka, konkurencyjność portów i pomorski rynek pracy

Polska energetyka, konkurencyjność portów i wyzwania stojące przed pomorskim rynkiem pracy - to tylko niektóre z tematów debat, które odbywają się w ramach II Forum Morskiego Radia Gdańsk. Kulminacyjna odsłona przedsięwzięcia zaplanowana jest na 9 i 10 czerwca, ale towarzyszy jej cały cykl audycji, debat i spotkań kongresowych na tematy związane z morzem oraz jego gospodarczym wykorzystaniem. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

– Szeroko rozumiana tematyka morska to jeden z najważniejszych elementów gospodarki i życia społecznego nie tylko na Pomorzu, ale również w całej Polsce. To także jeden z głównych tematów wielu audycji Radia Gdańsk. Morze to jedna z naszych tematycznych specjalizacji. „Nosimy morze w naszych sercach”: pod tymi słowami z naszego radiowego spotu zapewne mogłoby się podpisać wielu z Państwa – mówi dr Adam Chmielecki, prezes i redaktor naczelny Radia Gdańsk.