90 mln zł z UE na zintegrowany pomorski bilet FALA. Umowa podpisana

Podpisanie umowy dofinansowania pomorskiego biletu było jednym z głównych wydarzeń pierwszego dnia rozpoczętych w Gdańsku we wtorek 24 września 2019 r. targów branży transportowej Trako 2019. Dokument sygnowali Krzysztof Rudziński, prezes samorządowej spółki Innobaltica realizującej projekt oraz Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

- To innowacyjny, pierwszy tego typu projekt w Polsce. Mamy nadzieję, że jego sukces będzie wzorem jak tego typu rozwiązania wprowadzać w skali całego kraju. Celem naszego rządu jest, aby w przyszłości podróże odbywały się w ogóle bez tradycyjnych, papierowych biletów i dziś w tym kierunku robimy ważny krok - podkreślał Grzegorz Puda, wiceminister Infrastruktury i Rozwoju.

Najważniejszymi elementami systemu, widocznymi dla użytkowników będą czytniki . To urządzenia umieszczone w pojazdach i na przystankach kolejowych, w których pasażerowie będą „odbijać” bilety. Bilety będzie można zapisać w smartfonie, na karcie NFC i karcie płatniczej.

System nie tylko naliczy odpowiednią kwotę za przejazd, ale sam tak dobierze taryfę, aby podróż była jak najtańsza. Ważnym elementem „Fali” będzie aplikacja planer podróży . To narzędzie do planowania podróży z uwzględnieniem określonych preferencji, np. tylko w pojazdach niskopodłogowych, czy z określonym czasem na przesiadki. Informacja pasażerska oraz informacje o opóźnieniach będą w planerze aktualizowane na bieżąco.

- Na bazie wspólnego systemu rozliczeń nie wcześniej niż za dwa lata będziemy chcieli rozpocząć pracę nad wspólnym biletem sensu stricte, czyli z ujednoliconą taryfą. Biorąc pod uwagę to, ilu mamy przewoźników, będzie to ogromne wyzwanie - dodawał marszałek Świlski .

Wspólny bilet na Pomorzu z 2,3 mln euro dofinansowania z mechanizmu unijnego ELENA. To pierwsze takie wsparcie w Polsce

Warto przypomnieć też, że spółka InnoBaltica współfinansuje realizację opisywanego projektu także z innych źródeł. W ramach projektu Interconnect (program Interreg Południowy Bałtyk) współpracuje z Niemcami, Danią, Litwą, Estonią i Szwecją, aby wypracować taki model płacenia za przejazdy komunikacją publiczną, który pozwoli turystom i biznesmenom ze wszystkich tych krajów na bezproblemowe korzystanie z transportu publicznego w ruchu transgranicznym.

Na prace w tym zakresie uzyskano już 6,7 mln zł i aktualnie trwają prace pilotażowe nad wdrożeniem rozwiązań technicznych w tym zakresie.

InnoBaltica uzyskała również dofinansowanie z instrumentu finansowego ELENA w kwocie blisko 10 mln zł na pomoc techniczną przy opracowaniu i wdrożeniu systemu.

Targi TRAKO

W odbywających się w terminie 24-27 września targach w centrum AmberExpo weźmie udział w tym roku ponad 700 wystawców z 30 krajów z całego świata. TRAKO to największe w Polsce spotkania branży transportu szynowego i drugie co do wielkości i znaczenia targi kolejowe w Europie (po berlińskich). W poprzedniej edycji w 2017 r. gdańskie targi odwiedziło ponad 16,5 tys. osób.