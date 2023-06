A to ciekawe. Rowerem przez dawną kopalnię bursztynu | zdjęcia, wideo

Na szlak startujemy z Bąkowa albo z tzw. wróblówki

Rekomendowany początek trasy to miejsce postoju pojazdów w Bąkowie przy ulicy Wybickiego. Tam także można zakończyć wycieczkę (wariant krótszy). Do pokonania jest 8 kilometrów. Można też obrać za start i metę tzw. wróblówkę (parking) niedaleko obwodnicy Trójmiasta (wariant dłuższy). Do pokonania będzie wtedy 13 lub 18 km (w dwie strony).