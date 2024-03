Abp Tadeusz Wojda w Niedzielę Palmową o wierze i miłości. Obchody w katedrze oliwskiej

Konsekwencją był niezrozumiany przez świadków wydarzenia, wywołujący niechęć, czy oburzenie, akt zawierzenia.

- Oddając Jezusowi swoją najcenniejszą rzecz, staje się wzorem postawy każdego chrześcijanina – ocenił abp Tadeusz Wojda. - My wpatrujemy się w ten gest, a ona pyta, czy przypadkiem nie oddajemy Jezusowi zamiast rzeczy najcenniejszych tylko tego, co nam zbywa: resztki czasu, niewielkie wyrzeczenia, nieznaczące postanowienia, chwile rozproszonej modlitwy? Gdy tak czynimy, dajemy sobie i Jezusowi do zrozumienia, że dawanie więcej jest marnotrawstwem. Jak się więc do tego ma to, co uczynił Jezus na Golgocie?