Absolutna dominacja w towarzyskich derbach Gdańska. Lechia popsuła obchody 100-lecia Gedanii. Hat-trick 17-latka w dziesięć minut

Część kibiców ubolewała, że mecz był rozgrywany w środowe popołudnie, a nie np. w weekend, natomiast tego już nie zmienimy. Naprzeciwko stanęły dwa zespoły będące w skrajnie różnych sytuacjach. Z jednej strony Gedania, która jest na trzecim miejscu w tabeli III ligi i ma aspiracje, by w kolejnym sezonie grać w wyższej klasie rozgrywkowej. Z drugiej zaś Lechia, będąca w kryzysie, ale z nowym trenerem Marcinem Kaczmarkiem na ławce.

Na trybunach stadionu przy Traugutta zebrało się kilkuset kibiców, w dużej mierze dzieci ze szkółki Gedanii, którzy od pierwszych minut wspierali swój zespół. Nie mieli jednak zbyt wielu powodów do radości, bo jednak Lechia była na boisku zespołem zdecydowanie lepszym i odniosła bardzo pewne zwycięstwo.

Zdecydowanie więcej optymizmu pojawiło się na twarzach dzieciaków, gdy z boiska zszedł Dusan Kuciak. Momentalnie podbiegli do płotu i praktycznie przez kwadrans (do końca pierwszej połowy) mieli okazję do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia lub zdobycia autografu. Później do Kuciaka dołączył Michał Nalepa, który delikatnie odciążył swojego klubowego kolegę.