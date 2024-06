Absolutorium i wotum zaufania dla prezydent Gdańska. Gorzkie słowa od mieszkańców i pewna większość w radzie

- Rozmawiamy z mieszkańcami w bardzo różnych formach. To nie tylko spotkania w szkołach, czy dzielnicach. To także interwencje, które przeprowadzam nie tylko ja ale również moi zastępcy. To przede wszystkim otwartość na rozmowę o trudnych tematach oraz wyjaśnianie kwestii, które medialnie po pierwsze mogą być przeinaczone a po drugie nie do końca zrozumiałe – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, przedstawiając raport o stanie miasta.