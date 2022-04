Absurd goni absurd? Kierowcy komunikacji miejskiej wskazują prawdziwy problem zatoczki autobusowej przy Forum Gdańsk. Odpowiedź Miasta

Kierowcy komunikacji miejskiej wskazują prawdziwy problem zatoczki przy Forum Gdańsk. Chodzi o zbyt małą liczbę wiat przystankowych (obecnie znajdują się tam dwie). To właśnie m.in. jest powodem tarasowania pasa ruchu.

- Wszyscy pasażerowie stoją przy dwóch wiatach na końcu zatoki i kiedy dany autobus zatrzyma się dalej w zatoce, musi czekać na pasażerów, co znacznie wydłuża wsiadanie do autobusu - opisuje sytuację jeden z kierowców komunikacji miejskiej, pan Andrzej. - Jestem kierowcą autobusu i widzę to bardzo dobrze. Pasażerowie stoją zawsze tam, gdzie są wiaty.