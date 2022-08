Absurdalne ceny przekąsek na Jarmarku. Ile kosztuje jedzenie na Jarmarku św. Dominika? ZDJĘCIA

Wysokie ceny przekąsek na Jarmarku św. Dominika

Inflacja, postpandemiczna gospodarka to tylko niektóre składowe wysokich cen produktów. Niestety, owe ceny zdążyły się już zadomowić się na sklepowych półkach, ale i nie tylko. Na Jarmarku św. Dominika wielu handlowców zdecydowało się na promocję swoich wyrobów, stawiając stragany gastronomiczne. I tutaj także będziemy w większości miejsc narażeni na "paragony grozy". A wysokie ceny na Jarmarku to niestety również skutek nieuczciwych zagrań sprzedających, którzy próbują zwiększyć swoje zyski. Oczywiście, znamy aktualny stan naszej gospodarki i rozumiemy, że podstawowe produkty jak prąd, gaz czy paliwo drożeją. Jednak 20 złotych za gofra z dodatkami to przesada, i to spora. Za piwo również zapłacimy o wiele więcej niż zwyczajowo. Nie tak dawno prezentowaliśmy wam, drodzy czytelnicy, jak wyglądają ogólneceny przekąsek na Jarmarku. Tym razem skupimy się jedynie na horrendalnie wysokich cenach. Jak drogo może być na Jarmarku Dominikańskim? Zobaczcie sami...