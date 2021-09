Adam Korol o nowej funkcji w wioślarskim związku: Droga do sukcesu jest bardzo długa, kręta i przewrotna ROZMOWA

Gratuluję wyboru na prezesa Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. To pan potrzebował większej więzi z ukochaną dyscypliną, czy środowisko zabiegało o pana?

Wydaje mi się, że tak trochę jedno i drugie. Miałem poczucie, że chciałbym kontynuować to, co do tej pory Polski Związek Towarzystw Wioślarskich pod wodzą Ryszarda Stadniuka osiągnął i to, co robił. Nie prowadziłem wyborów z hasłem rewolucji, czy kontynuacji. Stawiam na ewolucję. Uważam, że pewne rzeczy w związku można ulepszyć, usprawnić. Można spojrzeć na nie z innej strony. Program powstawał wspólnie ze środowiskiem, bo dużo rozmawiałem z przedstawicielami klubów, czy okręgów. Wsłuchiwałem się w ich oczekiwania i pomysły. Informowałem ich przy tym, jakie możliwości posiada związek. Z rozmów i spostrzeżeń powstał mój program, który przedstawiłem podczas sejmiku sprawozdawczo-wyborczego.

Co można ulepszyć w polskim wioślarstwie?

Kluby zgłaszały przede wszystkim poprawę komunikacji między związkiem a nimi. Oczekiwały od władz tego, aby przedstawiciel zarządu, prezydium czy wręcz prezes był bliżej spraw przyziemnych. Wymaga to czasu i ja to rozumiem. Nie będzie jednak tak, że od razu pojawię się w każdym klubie i zapoznam się z wszystkimi problemami. Ja te problemy znam. Codziennie rano jestem na treningu w AZS-ie AWFiS-ie Gdańsk. Te problemy są bardzo podobne do tych, które są w gdańskich klubach. Jako biuro prezydenta Gdańska ds. sportu robimy wszystko żeby w gdańskich klubach działo się coraz lepiej. I jest coraz lepiej, szczególnie patrząc przez pryzmat sukcesów w sporcie młodzieżowym.