Adam Mandziara zapowiedział odejście z Lechii Gdańsk. Czy to oznacza rychłe zmiany w klubie?

Mandziara to nie jest postać, która wzbudza pozytywne emocje u kibiców biało-zielonych. I to pomimo tego, że właśnie w czasie tego układu właścicielskiego Lechia przeżywa sportowo najlepszy czas w swojej historii. Przez lata brakowało jednak transparentności, a klubowe władze zamykały się przed opinią publiczną. To zmienia się w ostatnim czasie. Zarząd klubu chce wyjść do ludzi, a Mandziara pokochał wpisy na Instagramie. I właśnie za jego pośrednictwem dowiedzieliśmy się, że 12 września zakończy działalność w Lechii i opuści radę nadzorczą.

CZYTAJ TAKŻE: Kto zostanie nowym trenerem Lechii Gdańsk?

Mandziara rezygnuje, wiceprezes Agnieszka Syczewska zapowiada w tym tygodniu oświadczenie ze strony akcjonariusza większościowego. To wcale nie oznacza, że doczekamy się już konkretów i poznamy nowego właściciela. Jak słyszę, w zarządzie też są ciekawi, co będzie we wspomnianym oświadczeniu, a zmiana właściciela to nie jest prosta sprawa. Chodzi o gwarancje dla Lechii, formę płatności ze strony kupującego, a wszystkich ważnych tematów w tej transakcji jest multum. Wcale się nie zdziwię, jak oświadczenie będzie o tym, że rozmowy wciąż trwają, że trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość.