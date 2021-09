Afera wokół Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko”. Kolejne zarzuty dla byłego prezesa Grzegorza H. Grozi mu 10 lat więzienia

Grzegorz H. został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku by usłyszeć kolejne zarzuty w sprawie SM „Ujeścisko” we wtorek 7 września.

- Dotyczą one popełnienia przestępstw z artykułu 286 par. 1 w związku z art 294 par. 1 kodeksu karnego czyli oszustw polegających na doprowadzeniu pokrzywdzonych osób do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem o znacznej wartości – wyjaśnia nam prok. Mariusz Duszyński z gdańskiej prokuratury okręgowej. - Pokrzywdzeni zawarli z podejrzanym umowy o nabycie mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” w budynkach wielorodzinnych „August” i „Przy Oczkach”. Do tej pory Grzegorzowi H. przedstawiono łącznie 212 zarzutów popełnienia przestępstw na szkodę nabywców lokali oraz spółdzielni. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Czyny zarzucane oskarżonemu są zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat – dodaje.