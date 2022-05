Afera wokół Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko”. Kolejne zarzuty dla byłego prezesa Grzegorza H. Ma ich już blisko 400

- Kolejne zarzucone podejrzanemu czyny dotyczą doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości nabywców lokali w ramach inwestycji Płocka Park, August, Przy Oczkach, Na Stoku oraz Wietrzne Wzgórze – informuje prok. Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury okręgowej. - Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10 – dodaje.

Grzegorz H. usłyszał też zarzut działania na szkodę SM „Ujeścisko”, której ustalona wartość wynosi ok. 20 mln zł. Grozi mu za to od roku do 10 lat więzienia. Do tego prokurator prowadzący śledztwo zarzuca mu popełnienie czynów z ustawy o rachunkowości, dotyczących sporządzania nierzetelnych sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018 co do rzeczywistego stanu zadłużenia spółdzielni. Za to grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.