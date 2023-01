Agnieszka Chylińska świętuje kolejny sukces. Tak wygląda Złota Płyta za jej najnowszy album. Zobaczcie zdjęcia

Okazuje się, że nie tylko wspomniany utwór, ale także cały krążek Never Ending Sorry, osiągnął spory sukces. Album uzyskał bowiem status Złotej Płyty, czym gwiazda pochwaliła się na Instagramie. Podkreśliła, że czuje nieskrywaną satysfakcję.

ZŁOTA PŁYTA za Never ENDING Sorry. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim tym, którzy docenili TEN album. Zawsze, na każdej płycie daję z siebie wszystko. Kiedy dochodzi jeszcze do pięknego synchronu z publicznością, która płytę kupuje, odsłuchuje z upodobaniem poszczególne piosenki, to czuję ogromną euforię i nieskrywaną satysfakcję. Dzięki Wam mogę przeżyć PEŁNIĘ i to uczucie jest warte wszystkiego.