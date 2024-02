Agresywny mężczyzna uderzył sprzedawczynię w centrum handlowym w Gdańsku. Został zatrzymany i usłyszał trzynaście zarzutów

Wpadł, bo zaatakował kobietę. Mężczyzna z Gdańska usłyszał trzynaście zarzutów

Na początku lutego policjanci odebrali zgłoszenie, że w księgarni znajdującej się w centrum handlowym na Śródmieściu mężczyzna, wychodząc ze sklepu, uderzył pracownicę książką w głowę, powodując rozcięcie łuku brwiowego u pokrzywdzonej. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili miejsce przestępstwa, przeprowadzili rozmowy z osobami, które mogły mieć informacje na temat zdarzenia i przeanalizowali zapisy z kamer monitoringu, który zarejestrował wizerunek sprawcy. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili miejsce przebywania mężczyzny podejrzanego o to przestępstwo i w czwartek rano zatrzymali 35-latka z Gdańska . Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany ma na swoim koncie jeszcze inne przestępstwa. Okazało się, że 5 lutego na ulicy Targ Sienny kopnął w nogę nieznanego mężczyznę, powodując u niego średni uszczerbek na zdrowiu. Dodatkowo w okresie od grudnia 2023 roku do lutego 2024 roku w drogerii oraz księgarni kradł kosmetyki i klocki. Straty z tytułu tych kradzieży zostały wycenione na prawie 35 tysięcy złotych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego podejrzany usłyszał dwa zarzuty za uszkodzenie ciała, których dokonał w warunkach recydywy i jedenaście zarzutów za kradzieże sklepowe. W piątek podejrzany został doprowadzony do prokuratury. Prokurator objął go dozorem policyjnym i wydał zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonymi.