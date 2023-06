Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zyskała ważnego sponsora. Energa pomoże głównie w logistyce wyjazdów

Kwotą 120 tysięcy złotych Energa z Grupy Orlen wesprze Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Rektor uczelni prof. dr hab. Paweł Cięszczyk nie ukrywa, że dzięki temu uda się m.in. regularnie wysyłać studentów na zawody w różnych częściach kraju. A to pozwoli im skuteczniej podnosić swoje umiejętności.

AWFiS Gdańsk zacieśnia współpracę z Energą - Dla akademii ta umowa jest kluczowa, dlatego, że cały czas chcemy się rozwijać i przeć do przodu. W pewnym momencie problemem są środki finansowe. Takie coś odnotowaliśmy w przypadku sportu akademickiego. Nasi sportowcy, jeśli chodzi o akademickie mistrzostwa Polski, z pozycji 80., na około 125 klasyfikowanych uczelni, przez ostatnie trzy lata wskoczyli do top 10. Dalsze wyjazdy i możliwości pięcia się po szczeblach tego rozwoju nie byłyby możliwe bez pozyskania sponsora. Kwota, na którą podpisana jest umowa, to 120 tysięcy złotych. To dla nas kwota niebagatelna. To pozwoli studentom na uczestniczenie w kilku dodatkowych dyscyplinach, w których nie mieliśmy środków, aby wysłać reprezentację. To też inne podejście, jeśli chodzi o sposób prezentacji naszych sportowców. Będzie to zupełnie inna jakość, jeśli chodzi o życie naszej akademii - cieszy się prof. dr hab. Paweł Cięszczyk, rektor AWFiS-u w Gdańsku.

Najmniejsze koszty wyjazdów generują dyscypliny indywidualne. Naturalnie ma to związek z liczbą reprezentantów, których trzeba wysłać na zawody. AWFiS może pochwalić się prężnie działającymi sekcjami żeglarską czy sportów walki, które dostarczają najwięcej trofeów. - Jest szereg konkurencji, z których nigdy nikogo nie wysyłaliśmy na zawody. Przykładem jest narciarstwo. W klasyfikacji punktowej zaliczane są punkty także za samo uczestnictwo w akademickich mistrzostwach Polski. Ta umowa pozwoli na nową jakość w dyscyplinach drużynowych, jak piłka nożna, piłka ręczna, czy siatkówka. Do tej pory nie mieliśmy środków, aby móc spokojnie spać, czy studenci mogą pojechać, czy nie. To były nawet problemy tego typu, że część kosztów ponosili studenci, co moim zdaniem, jeśli chodzi o uczelnię, jest karygodne. Teraz będzie to wyglądało zupełnie inaczej - dodaje profesor Paweł Cięszczyk.

Dlaczego Energa z Grupy Orlen zdecydowała się wybrać właśnie tę sportową uczelnię z Pomorza? - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku jest jednym z ważniejszych miejsc na mapie pomorskiego sportu. To miejsce będące kuźnią talentów. Jest to miejsce, które gwarantuje rozwój naukowy wielu dyscyplin sportowych. Kilkadziesiąt lat funkcjonowania uczelni ugruntowało jej pozycję, jako miejsca, gdzie działalność naukowa, dydaktyczna i sportowa stoją na najwyższym, światowym poziomie - wyjaśnia wybór partnera do współpracy Adrianna Sikorska, wiceprezes zarządu ds. komunikacji Energi SA. Zacieśnienie współpracy firmy z koncertu energetycznego i uczelni sportowej przejawiać się będzie także w ujednoliceniu strojów, w których reprezentanci AWFiS-u będą występować na mistrzostwach kraju. To ma dodać im pewności siebie, aby z większą dumą promowali swoją alma mater. - Ta umowa pozwoli nam utrzymać poziom rozwoju, jaki już mamy. A w ostatnich pięciu latach rozwijamy się bardzo dynamicznie. Wskakujemy na coraz wyższe pozycje. To cieszy, kiedy przed społecznością akademicką z roku na rok możemy powtarzać, że znowu osiągnęliśmy najlepszy wynik. W tym roku w dyscyplinach indywidualnych bardzo dużo osiągnęliśmy w różnego rodzaju sztukach walki. Parę lat temu byliśmy na miejscach 70-80, chociaż wiemy, że przez lata mieliśmy tutaj zawodników, którzy startowali na igrzyskach olimpijskich. Mimo tego nigdy w klasyfikacji generalnej nie udawało się tego przełożyć na lepszy rezultat. Sytuacja uczelni wyższych nie jest najlepsza. Jesteśmy wspierani przez Ministerstwo Nauki, a tutaj są jednak zawody sportowe. Aby wygospodarować na to budżet to dla panów rektora i kwestora jest to duże wyzwanie. Wsparcie sponsorów jest więc dla nas strategiczne - tłumaczy Dominik Duda, pełnomocnik rektora ds. sportu akademickiego AWFiS-u.

Energa i AWFiS współpracują już od kilku lat ramach sportowo-edukacyjnego programu "Drużyna Energii". Inicjatywa ta promuje sportową aktywizację dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych poprzez wspólną zabawę i rywalizację w duchu fair play. Od 3 lat finał programu odbywa się w hali widowiskowo-sportowej AWFiS-u przy ul. Kazimierza Górskiego 1 w Gdańsku.

Adam Matysek na Gali PKO BP Ekstraklasy