Akademickie Targi Pracy na UG. Firmy z Pomorza kusiły studentów

We wtorek 29.10.2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się szósta edycja Akademickich Targów Pracy. Była to jedna z nielicznych okazji w roku, gdzie w jednym miejscu można spotkać czołowych pracodawców z Pomorza i nie tylko. Wśród nich znalazły się takie firmy jak Thomson Reuters Polska Sp. z o.o., Amazon czy Kemira Gdańsk Sp. z o.o.

Potencjalni kandydaci mogli sprawdzić aktualne oferty pracy, uzyskać najświeższe informacje na temat wybranych firm, zasięgnąć porady odnośnie możliwości odbycia praktyk i staży, zapoznać się z procesem rekrutacyjnym, a także uaktualnić zdjęcie do CV.

Wydarzenie to zorganizowały największe biura karier pomorskich uczelni, tj. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Marynarki Wojennej oraz Uniwersytet Morski w Gdyni.

Była to rzadka okazja ku temu, by porozmawiać z reprezentantami danych korporacji i zadać im szereg nurtujących pytań dotyczących zatrudnienia i samej pracy. Organizatorzy przedsięwzięcia zadbali również o spotkania z ekspertami, którzy dostarczali nie tylko praktycznych porad, ale także rzetelnych informacji na temat rynku pracy i wszelkich możliwościach.

Ciekawą propozycją dla głodnych wiedzy były szkolenia, które odbyły się podczas wydarzenia. W tym roku zorganizowano dwa - z "Personal Brandingu" oraz "Networkingu" - czyli sztuki nawiązywania kontaktów. Ich przeprowadzeniem zajęły się Patrycja Łukaszuk i Dorota Karpowicz.

Pierwszy miał na celu ukazanie najważniejszych kroków w budowaniu swojej wyrazistej marki, poprzez diagnozę tego co ludzie o nas myślą, określenie kim jesteśmy, co wyróżnia nas spośród innych oraz zdobyciu odpowiedniego zatrudnienia.

Drugi przedstawiał nawiązywanie kontaktów jako sztukę poznawania właściwych osób. Dał podpowiedzi, jak stworzyć plan, który pozwoli, by kontakty te pomogły w osiągnięciu sukcesu.