Akademija Pandev - Lechia Gdańsk 14.07.2022 r. Biało-zieloni z historycznym awansem i nową umową z Energą! Teraz czeka Rapid Wiedeń

Lechia poleciała do Skopje, żeby dopełnić formalności. Wygrana 4:1 u siebie sprawiała, że biało-zieloni byli zdecydowanymi faworytami do awansu. Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych, przestrzegał jednak przed rywalem z Macedonii Północnej i spodziewał się trudnego meczu. Niepokój mogło budzić zestawienie defensywy, bo drobnego urazu doznał Michał Nalepa i trenerzy posadzili go na ławce, żeby nie ryzykować pogłębienia się kontuzji. W tej sytuacji zagrał duet Mario Maloca – Kristers Tobers i na boisku brakowało lidera defensywy.

CZYTAJ TAKŻE: Kadra Lechii na jesień 2022. Prezentujemy skład i dane o piłkarzach GALERIA

Zanim mecz się zaczął doszła z klubu bardzo dobra wiadomość, bowiem Lechia przedłużyła umowę z Energą i logo firmy wróciło na koszulki piłkarzy z Gdańska. Współpraca trwa już od 2007 roku.

– Energę z Lechią łączy wiele. To przede wszystkim konsekwentna współpraca, a także Pomorze, gdzie razem funkcjonujemy i od lat budujemy nasze relacje. Lechia to jedna z najsilniejszym sportowych marek regionu, którą wciąż wspieramy. W kolejnym sezonie piłkarze ponownie będą grać z logiem Energi na koszulkach, z czego bardzo się cieszymy. Piłka nożna to energia, a w przypadku naszej drużyny, niesamowita biało-zielona energia. Kibicujemy zawodnikom i życzymy sukcesów – powiedziała Adrianna Sikorska, wiceprezes zarządu Energi SA ds. komunikacji.