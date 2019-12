Akcja fundacji Herosi. Przekazaliśmy prezenty dla małych pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku [zdjęcia]

Grupa Polska Press włączyła się do akcji fundacji Herosi. Podopieczni fundacji, m.in. dzieci z oddziału onkologii w gdańskim szpitalu UCK, napisały listy do św. Mikołaja. Każdy, kto chciał sprawić małym pacjentom odrobinę radości, mógł wybrać jeden z listów i spełnić ich marzenia. Mali pacjenci UCK prosili m.in. o klocki Lego, gry komputerowe, słuchawki czy... akordeon. Prezenty od osób, które miały możliwość spełnić te życzenia, można było przynosić do redakcji "Dziennika Bałtyckiego" w Gdańsku. W czwartek, 19 grudnia w imieniu Polska Press Grupy wyręczyliśmy św. Mikołaja w jego obowiązkach i przekazaliśmy podarunki.

- Każdy z nas ma w sobie potrzebę pomagania, chęć bycia dobrym, sprawiania radości zwłaszcza chorym dzieciom. Taki dobry uczynek jest jak mały codzienny cud - powiedział Mariusz Szmidka, redaktor naczelny "Dziennika Bałtyckiego", który wraz z Agnieszką Król z działu marketingu DB przekazali na ręce prof. Ewy Bień, zastępcy ordynatora i przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 90 przy UCK w Gdańsku - świąteczne dary dla małych pacjentów oddziału onkologii i hematologii UCK w Gdańsku