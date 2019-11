Akcja "Klatka po klatce" w Gdańsku. Wyszli na ulicę w obronie zwierząt zabijanych na futra [zdjęcia]

21 listopada rozpoczęły się ogólnopolskie akcje Fundacji Viva! z okazji Dnia Bez Futra. Jedna z nich odbyła się w niedzielę przed Galerią Bałtycką. Wolontariusze walczą o wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra.

Kiedy zakaz hodowli zwierząt na futra?

– W zeszłej kadencji nadzieje na zakaz były spore. Teraz podchodzimy ostrożnie do zapewnień polityków. Cieszy nas jednak, że Jarosław Kaczyński przystąpił do Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. To dobry znak – mówi Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Viva!