Akcja ratunkowa śmigłowca SAR na Bałtyku! Pracownik platformy wiertniczej Petrobaltic przetransportowany do szpitala w Gdańsku OPRAC.: Jakub Cyrzan

Do dwóch nietypowych interwencji załogi SAR z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach doszło w sobotę 20 maja. Najpierw jednostka została zadysponowana do poszukiwania obiektu, który według doniesień miał spaść nieopodal Nidzicy. Rano, załoga została wezwana do pracownika platformy wiertniczej na Bałtyku, który nagle zachorował.