Akcja rejestracji dawców komórek macierzystych na UG

Punkt rejestracyjny będzie czynny na terenie Uniwersytetu Gdańskiego jeszcze do 7 grudnia. Wolontariusze przyjmują chętnych do zapisania się w bazie dawców od godz. 9 do godz.16.

W ramach poprzednich inicjatyw skierowanych do studentów z całej Polski, na uczelniach zarejestrowano ponad 121 609 (lipiec 2019) potencjalnych dawców, spośród których już ponad 750 osób (lipiec 2019) podarowało potrzebującym pacjentom szansę na życie - powiedziała Magdalena Kasprzykowska, Studencka Liderka Fundacji DKMS.

Sama procedura trwa około kilku minut i polega na przeprowadzeniu wywiadu medycznego i pobraniu wymazu z jamy ustnej. Następnie nasze dane trafią do ogólnopolskiej bazy.

- Po przebadaniu materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy, każdy dawca otrzymuje potwierdzenie rejestracji w formie e-maila. Cały proces rejestracji trwa około 3-4 miesięcy. Gdy okaże się, że posiadasz takie same cechy tkankowe jak pacjent, chorujący na nowotwór krwi, dochodzi wtedy do pobrania komórek i przeszczepienia ich pacjentowi - informują organizatorzy.