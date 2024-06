Akcja "Wakacje na Pomorzu - Bezpiecznie i Aktywnie" inauguracją sezonu na Pomorzu! Służby są gotowe do pracy

Akcja kierowana jest do dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Ma za zadanie „wyposażyć” w wiedzę, umiejętności, które mogą uratować zdrowie i życie. Będzie prowadzona we współpracy ze służbami w mediach społecznościowych – informuje wojewoda. - Bezpieczeństwo to temat, który dotyczy nas wszystkich, niezależnie od wieku i miejsca pobytu. Dlatego kampania obejmie: bezpieczeństwo nad wodą, na drodze, podczas podróży, w Internecie oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy. To niezmiernie ważne. Każdy, niezależnie od wieku, musi czuć się pewnie i być w stanie pomóc sobie i innym w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.