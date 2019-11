Akcja "Znicz" na pomorskich drogach. Jaki bilans?

AKTUALIZACJA GODZ. 8.30

Jak poinformował mł. asp. Marek Radliński w tym roku na pomorskich drogach było nieco bezpieczniej. Od ubiegłego czwartku do niedzieli doszło w sumie do 15 wypadków. Zginęła w nich 1 osoba, a 26 zostało rannych. W porównaniu do 2018 roku wzrosła ilość kierowców nietrzeźwych. W roku ubiegłym było ich 33, w tym aż 60.

Od czwartku do niedzieli policjanci w całym kraju brali udział w akcji "Znicz", która miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom i pieszym zmierzającym na cmentarze. Z tego względu w wielu miejscach wprowadzono zmiany organizacji ruchu, a w newralgicznych miejscach ruchem policjanci sterowali „ręcznie”. Niestety, pomimo wysiłków drogówki, na pomorskich drogach nie udało się uniknąć ofiar.

- W tym roku odnotowaliśmy 12 wypadków, a niestety jeden z nich był ze skutkiem śmiertelnym. Do tej pory [dane z niedzieli z godz. 14 - dop.red] w wypadkach ucierpiało 17 osób - powiedział mł. asp. Marek Radliński z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.