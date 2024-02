#AkcjaWola rusza do niemieckich szkół. Natalia Nitek-Płażyńska: powinniśmy być ponad podziałami DA

Natalia Nitek-Płażyńska z fundacją Łączy nas Polska wyśle do niemieckich szkół książkę "Rzeź Woli. Zbrodnia Nierozliczona" Piotra Gursztyna. Mają one trafić do placówek oświatowych w landzie Szlezwik-Holsztyn, a później do innych regionów.