Akcję sprzątania plaż i pasa nadmorskiego w Gdańsku. Jak co roku do "Sprzątania Świata" zaproszone zostały także szkoły

To już kolejny rok kiedy zapraszamy gdańszczan do wspólnego działania w ramach akcji "Sprzątanie Świata". Razem posprzątamy gdańskie plaże oraz przylegające do nich tereny zielone. Warto, to przecież nasza wspólna przestrzeń, miejsce odpoczynku i rekreacji, które powinno napawać nas dumą. W trakcie akcji będziemy edukować ekologicznie i odpowiadać na wszelkie pytania dotyczące odpowiedzialnego postępowania z odpadami - wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.