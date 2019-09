Aktywiści Greenpeace spędzili noc na dźwigach w porcie w Gdańsku

- W oparciu o zebrany materiał dowodowy postawiliśmy obu tym osobom zarzut nie zatrzymania statku i niepoddania się do kontroli, pomimo wydania przez osobę uprawnioną polecenia takiego zatrzymania. Jest to przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Po przedstawieniu zarzutów obie te osoby zostały zwolnione - tłumaczy Tadeusz Gruchala z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Jak się dowiedzieliśmy, prokuratura nie dopatrzyła się zagrożonego karą nawet do 8 lat więzienia „sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu wodnym” w działaniu osób odpowiedzialnych za wpłynięcie żaglowca Rainbow Warrior III do gdańskiego portu i zablokowanie przez tę jednostkę rozładunku masowca z węglem importowanym z Mozambiku.

Kolejnego mężczyznę z organizacji Greenpeace, strażnicy graniczni – jak słyszymy - zatrzymali w środę 11 września o świcie podczas usiłowania wejścia do gdańskiego portu 4 pontonów z aktywistami. Trzy z pontonów miały zmienić kurs i zacząć uciekać w kierunku Górek Zachodnich, podczas gdy jeden z 3 osobami na pokładzie został ujęty.

- Jedna z osób, obywatel Słowacji został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych MOSG. Jest on podejrzewany o popełnienie tego samego przestępstwa, co osoby, którym wcześniej przedstawiliśmy zarzuty, to znaczy nie zatrzymania i nie poddania się do kontroli, mimo polecenia. Dwie pozostałe osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione – relacjonuje Tadeusz Gruchala.

Nowy zatrzymany miał sterować pontonem i nie reagować na sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie się. Formalnie mężczyzna zarzut usłyszy najpewniej w czwartek 12 września.