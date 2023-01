Akwarela autorstwa króla Karola III w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim

Król Karol zgodził się zostać patronem idei powstania Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i osobiście wspierać zbiórkę pieniędzy na budowę teatru. Jak wspomina Justyna Limon, wiceprezes Fundacji Theatrum Gedanense oraz żona śp. prof. Jerzego Limona, pomysłodawcy całego przedsięwzięcia:

Już na początku istnienia Fundacji Theatrum Gedanense Jerzy Limon wpadł na niezwykły pomysł, aby poprosić księcia Karola – brytyjskiego następcę tronu – o patronat nad nowo powołaną instytucją. W 1990 roku napisał do księcia list, w którym przedstawił swoją inicjatywę. Książę z entuzjazmem objął patronat nad Fundacją, której głównym celem była budowa teatru szekspirowskiego w Gdańsku.

Od początku działalności Fundacji, czyli od wczesnych lat 90. mój mąż był w częstym kontakcie z sekretarzami księcia Karola, a także, od czasu do czasu, z samym księciem - mówiła Limon - Książę Karol regularnie wspierał działania Fundacji. W maju 1993 roku na zaproszenie Jerzego Limona i undacji Theatrum Gedanense jej patron przyjechał do Gdańska. Była to pierwsza wizyta księcia Walii w Gdańsku od 500 lat!