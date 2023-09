Albania - Polska. Biało-czerwona kompromitacja w Tiranie. To już koniec Fernando Santosa?

Polska była zdecydowanym faworytem meczu z Wyspami Owczymi i chociaż się męczyła to zdobyła trzy punkty. W Tiranie trzeba było spodziewać się znacznie trudniejszego meczu. Albania to wymagający,…

Polacy nieźle radzili sobie w środkowej strefie boiska i gospodarze nie mogli stworzyć groźnej sytuacji bramkowej. Przez chwilę w naszym zespole zapanowała duża radość, kiedy piłkę z rzutu wolnego dośrodkował Sebastian Szymański, a po błędzie obrońców do siatki z bliska trafił Jakub Kiwior. Niestety, analiza VAR wykazała minimalną pozycję spaloną Kiwiora i gol został anulowany. To był pierwszy kluczowy moment pierwszej połowy spotkania. Drugi nadszedł w 37 minucie tego spotkania. Jasir Asani huknął niesamowicie z dystansu, a Wojciech Szczęsny - chociaż wyciągnięty pofrunął w powietrzu – nie zdołał sięgnąć futbolówki, która wpadła w górny róg bramki.

W drugiej połowie Polacy grali w sposób bardzo nerwowy widząc to, co dzieje się na boisku. Kolejne zmiany Fernando Santosa nie przynosiły żadnych efektów. Biało-czerwoni nie byli w stanie wywalczyć sobie żadnej okazji bramkowej. Kompletnie niewidoczny był Robert Lewandowski, który nie był w stanie pociągnąć zespołu do zdecydowanego ataku. Tymczasem kontra gospodarzy przyniosła im drugiego gola, którego strzelił wprowadzony kilkadziesiąt sekund wcześniej na boisko Mirlind Daku i to praktycznie zamknęło mecz. Biało-czerwoni próbowali atakować, ale czynili to bez żadnej wiary. To był kolejny katastrofalny i wstydliwy występ reprezentacji Polski, która w całym meczu oddała jeden celny strzał, który nie mógł sprawić problemów naszym rywalom.