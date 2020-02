Aleja im. Pawła Adamowicza w Warszawie. W Parku im. Tadeusza Mazowieckiego uroczyście nadano jednej z alei imię prezydenta Gdańska [zdjęcia]

W piątek 14 lutego władze Warszawy, przy udziale władz Gdańska i bliskich prezydenta Pawła Adamowicza, dokonały uroczystego odsłonięcia tablicy z jego nazwiskiem.

- To miejsce, w którym zebraliśmy się po to by uczcić Pawła Adamowicza, ale też powiedzieć o tym co dzisiaj się dzieje - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski rozpoczynając uroczystość. - To ma swój wymiar symboliczny. Ta tragedia, to morderstwo, musi nas skłaniać do tego by wysnuć wnioski. Paweł Adamowicz był symbolem samorządu. Wszyscy się od niego uczyliśmy. Paweł był symbolem bycia blisko ludzi. Niektórzy nie wzięli sobie tego do serca, ale mam apel by każdy zastanowił się we własnym sumieniu, czy przemyślał język i wyciągnął wnioski. Często powtarzamy z panią prezydent Dulkiewicz, że "Gdańsk - Warszawa: wspólna sprawa". Wiem, że to hasło towarzyszyło prezydentowi Adamowiczowi gdy przyjeżdżał do Warszawy - dodał.