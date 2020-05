Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Karnowski po spotkaniu samorządowców z wicepremier Jadwigą Emilewicz: Pozostajemy w dialogu

Prezydenci Gdańska i Sopotu we wtorek wzięli udział w spotkaniu samorządowców z wicepremier i minister rozwoju Jadwigą Emilewicz. Spotkanie dotyczyło głównie przeprowadzenia tegorocznych wyborów prezydenckich.

Po tym jak zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie się nie odbyły posłowie Zjednoczonej Prawicy przygotowali nowy projekt ustawy na temat organizacji wyborów. Wśród posłów sprawozdawców projektu ustawy jest Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju. Wicepremier Emilewicz zaprosiła na wtorek do Warszawy samorządowców z różnych części Polski żeby porozmawiać z nimi na temat przygotowań do wyborów. Samorządowcy przez kilka tygodni przed 10 maja zgłaszali trudności m.in. z kompletowaniem składów obwodowych komisji wyborczych czy przygotowaniem lokali, w których wyborcy mieliby oddać głosy. Po spotkaniu z wicepremier Emilewicz grupa samorządowców wystąpiła razem na konferencji prasowej. - Po raz pierwszy w historii tego rządu samorządowcy zostali zaproszeni do poważnej rozmowy - powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - To co jest najważniejsze to, że władza wykonawcza tu w Warszawie dostrzegła, w 30-lecie samorządności, że jest ona ważnym elementem władzy publicznej. Nasi mieszkańcy pytają nas co będzie z ich prawem do głosowania. Dzisiaj te wszystkie wątpliwości położyliśmy na stół. Kiedyś po wyjściu z jednego z ministerstw powiedziałam: pozostajemy w dialogu i to będzie najlepsze podsumowanie tych rozmów. Pozostajemy w dialogu - podsumowała.

Dla nas samorządowców najważniejsze jest by te wybory były zgodne z konstytucją i kodeksem wyborczym. - Dużo czasu poświęciliśmy sprawom technicznym związanym z aktem głosowania, sprzętem, kalendarzem wyborczym. On świadczy o równości przeprowadzenia wyborów, ale też o tym byśmy byli w stanie się do nich dobrze przygotować. Od początku chcieliśmy by prezydent Polski wybrany w tych wyborach miał pełną legitymację do reprezentowania naszego kraju - dodał prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

W konferencji wzięli udział także prezydenci Poznania i Wrocławia.

Te wybory trzeba przeprowadzić, natomiast by były one powszechne, tajne, bezpośrednie, musimy zadbać o to by były zgodne z konstytucją. - Pani wicepremier doszła do wniosku, że należałoby uzgodnić z samorządowcami warunki przeprowadzenia wyborów - stwierdził prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. - Byliśmy wcześniej nazywani rebeliantami. Dziś mieliśmy bardzo dobrą dyskusję. Te wybory trzeba przeprowadzić, natomiast by były one powszechne, tajne, bezpośrednie, musimy zadbać o to by były zgodne z konstytucją. Ustalamy te warunki z panią wicepremier. Będziemy chcieli przełożyć to na organizacje, których jesteśmy członkami, czyli Związek Miast Polskich i Unię Metropolii Polskich. Mamy nadzieję, że pani wicepremier przekona organy, które podejmują decyzje. Nie możemy sobie pozwolić na stan anarchii - dodał.

- Nareszcie rząd doszedł do wniosku, że trzeba rozmawiać z samorządowcami, czyli tak naprawdę z mieszkańcami - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. - Ubolewam, że dopiero teraz, bo może uniknęlibyśmy chaosu związanego z nieodbytymi wyborami 10 maja. Dziś mieliśmy do czynienia z rzeczą bez precedensu. Dwie największe samorządowe korporacje jednym głosem wyrażało opinię o kondycję polskiej demokracji. Zadeklarowaliśmy chęć przeprowadzenia wyborów, które będą wyborami bezpiecznymi i wieloprzymiotnikowymi. Poruszyliśmy ważną kwestię tarczy samorządowej, domagając się po przeszło dwóch miesiącach, bardzo konkretnych propozycji i rozwiązań, które mają pomóc naszym miastom w odbudowie gospodarki i świadczeniu dobrych usług dla mieszkańców - dodał.

