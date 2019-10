- Nie jesteśmy w pełni szczęśliwi, ale to jest demokracja. Demokratyczny wynik, który powinniśmy uszanować. I od jutra zbierać się do pracy, bo w przyszłym roku wybory prezydenckie, a w 2023 podwójne wybory do parlamentu i samorządu. Wiem, że wielu z Was jest przygotowanych na długi dystans - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, podczas wieczoru wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Zobaczcie materiał wideo!