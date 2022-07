Aleksandra Dulkiewicz zaparkowała w niedozwolonym miejscu, jej siostra sama namalowała sobie "kopertę" Daniel Nawrocki

Samochód prezydent Gdańska zaparkowany na trawniku. Na zdjęciu widać, że teren ten jest odgrodzony linką. Gdańsk Strefa Prestiżu Zobacz galerię (2 zdjęcia)

We wtorek 12 lipca prezydent Dulkiewicz zaparkowała samochód niezgodnie z przepisami. Mieszkańcy wokół trawnika założyli linkę, by uniemożliwić parkowanie w tym miejscu. Jednak, mimo to, Aleksandra Dulkiewicz postawiła auto w miejscu niedozwolonym. Z kolei siostra prezydent Gdańska sama wyznaczyła sobie miejsce parkingowe, malując "kopertę" tuż koło wjazdu na parking, częściowo na chodniku.