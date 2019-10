Aleksandra Woźniak: Kariera aktorska nie musi być przeszkodą, a nawet może być zasobem w pracy psychoterapeuty

- Niektórzy pacjenci mają wrażenie, że jestem ich dobrą znajomą – mówi Aleksandra Woźniak. - To sprawia, że łatwiej jest im się przede mną otworzyć. Wtedy też zrozumiałam, że dotychczasowa kariera aktorska nie musi być przeszkodą a nawet może być zasobem w pracy psychoterapeuty.

Nie chcąc, by ją rozpoznawano i identyfikowano np. z Kasią z „13 Posterunku”, przychodząc na Oddział psychiatryczny zakładała okulary „zerówki”. Prosiła też, by nikomu nie zdradzano, że jest aktorką.

Gdy kupowała biały fartuch, obowiązujący stażystów na szpitalnym psychiatrycznym oddziale, pytano ją, czy to kostium do roli w nowym serialu i czy aktorzy teraz sami muszą zaopatrywać się w garderobę i rekwizyty.

Na ekranie debiutowała w wieku siedemnastu lat, w teatrze TV pt. „Moje Drzewko Pomarańczowe” w reż. Doroty Kędzierzawskiej, następnie zagrała w adaptacji filmowej opowiadania Tadeusza Borowskiego Pożegnanie z Marią (1993), u boku Danuty Szaflarskiej, i telewizyjnym dramacie demaskującym kulisy życia w koszarach, Samowolka (1993), z Robertem Gonerą. Zagrała potem w filmie psychologicznym Dzień wielkiej ryby (1996) z Janem Wieczorkowskim i Beatą Tyszkiewicz oraz w adaptacjach powieści Sposób na Alcybiadesa Edmunda Niziurskiego – „Sposób na Alcybiadesa” (serial, 1997) i Spona (film, 1998).

Popularność zdobyła rolą starszej sierżant Kasi w sitcomie Canal+ i Polsatu 13 posterunek (1997–1998, 2000) oraz jako Agata Gabriel w serialu TVP 2 Złotopolscy (2005–2007). Widzowie również zapamiętali ją z roli Jagny w serialu Plebania (2010/11) czy Moniki Pruskiej z serialu Linia życia (2011). Za rolę w filmie fabularnym Gerwazego Reguły pt. Droga do raju otrzymała w 2008 nominację do Złotych Kaczek. W 2014 dołączyła do obsady serialu Barwy szczęścia.