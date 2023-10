Alert RCB dla gdańszczan i mieszkańców powiatu kartuskiego. Dotyczy obławy za Grzegorzem Borysem

Obława trwa. Alert RCB otrzymali także mieszkańcy Gdańska i powiatu kartuskiego

To już dziesiąty dzień poszukiwań Grzegorza Borysa podejrzanego o zabójstwo swojego sześcioletniego syna. Pomimo wytężonych działań wielu służb nadal nie udało się zatrzymać mężczyzny, za którym trwa właśnie obława. Ciągle pojawiają się jednak nowe informacje o tropach, jakie miałby za sobą zostawiać Borys. Policja wskazuje, że według dotychczasowych ustaleń jest on nastawiony na przetrwanie "w miejscu, w którym czuje się najbezpieczniej". Takim miejscem miałby właśnie być las, gdzie funkcjonariusze obecnie go poszukują.

W niedzielę, 29 października, mieszkańcy Gdańska, Gdyni oraz powiatu kartuskiego dostali kolejną informację o tym, żeby nie wchodzić do lasów i nie utrudniać działań służb. Informacja ta została przekazana za pomocą alertu RCB.