Alfa Centrum Gdańsk zorganizował konkurs w social mediach, w którym można wygrać voucher do Parku Rozrywki Majaland!

Konkurs na vouchery w Majaland

Alfa Centrum Gdańsk, zorganizował wielki konkurs dla swoich klientów. Do wygrania vouchery do Parku Rozrywki Majaland w Gdańsku. Liczba voucherów jest ograniczona i można je odebrać w Galerii Handlowej Alfa Centrum w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 41C na Przymorzu. Konkurs organizowany jest w social mediach na platformach Facebooka oraz Instagrama. Jest to wspaniała inicjatywa, aby móc nagrodzić klientów Alfa centrum w Gdańsku za zainteresowanie i śledzenie informacji o galerii i obecnych promocjach w social mediach. Nagroda jest wyjątkowa, bowiem można wygrać voucher do Parku Rozrywki w Majaland w Gdańsku i spędzić dzień pełen wrażeń i atrakcji wraz z przyjaciółmi i rodziną.

Na czym polega promocja?

Co należy zrobić, aby wygrać konkurs organizowany przez Alfa Centrum w Gdańsku i otrzymać voucher do Majaland? Zasady są proste. Należy pod postem odnośnie konkursu na Facebooku, bądź Instagramie napisać komentarz, tylko za pomocą emotikonek i w ten sposób wyrazić jak wygląda wasz idealny, wakacyjny dzień! Wygrywają tylko najlepsze i najbardziej oryginalne posty. Z platformy Facebooka, zostanie wytypowanych 20 osób, których komentarze były najlepsze, a z Instagrama – 10. Rozdawany jest jeden voucher na osobę w Galerii Handlowej Alfa Centrum w Gdańsku. Udział w konkursie można wziąć aż do 31 lipca, zatem należy się spieszyć.

O wygranej każdy zwycięzca dowiaduje się ze swojej poczty elektronicznej. Termin odbioru voucherów upływa z dniem 9 sierpnia, a skorzystać z promocyjnych wejściówek do Parku Rozrywki Majaland można aż do 31 sierpnia.