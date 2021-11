Alfa Centrum w Gdańsku zostanie zburzona? Zamiast niej budynek mieszkalny? Właściciel złożył wniosek o zmianę zagospodarowania przestrzeni

Właścicielem obiektu handlowo-usługowego na gdańskim Przymorzu, znanego jako Alfa Centrum jest niemiecka spółka z oddziałem w Polsce, DWS Grundbesitz GMBH sp. z o.o.

- Właściciel złożył do Urzędu Miejskiego w Gdańsku wniosek o ustalenie warunków zabudowy w celu zbadania możliwości rozwoju tego miejsca i poszerzenia jego funkcji - informuje dyrektor Lech Polański. - Nie została podjęta żadna decyzja w sprawie zakończenia działalności galerii. Mamy świadomość tego, że już dziś musimy myśleć o rozwoju tego miejsca i jego przyszłości. Obserwując trendy na rynku i zmieniające się przyzwyczajenia klientów, dążymy do tego, aby tworzyć nowoczesne, wielofunkcyjne obiekty. Chcemy zapewniać lokalnym społecznościom ciekawe miejsca, w których można spędzać czas, zjeść smaczny posiłek, ale chcemy też oferować komfortową przestrzeń do pracy i zamieszkania.