"Alkoholowa mapa Polski". W jakich województwach Polacy najczęściej kupują procentowe napoje? Jaki alkohol kupujemy?

Jaki jest ulubiony alkohol Polaków?

W których województwach najczęściej sięgamy po alkohol?

Preferencje alkoholowe Polaków różnią się względem ich miejsca zamieszkania. Jak się okazało, w ostatnim roku najczęściej po alkohol sięgali mieszkańcy województw śląskiego i zachodniopomorskiego. W obu przypadkach udział procentowy paragonów spożywczych z trunkiem na liście wynosił niemal 15 proc. W alkoholowym rankingu wysoko znalazły się także takie województwa jak: podlaskie (13,7 proc. ujętych w badaniu paragonów), małopolskie (ok. 13,5 proc. paragonów), lubuskie i lubelskie (13,2 proc. paragonów). Najrzadziej napoje wyskokowe lądowały w koszykach mieszkańców województwa podkarpackiego (ok. 11 proc. paragonów), kujawsko-pomorskiego (ok. 11,6 proc. paragonów), opolskiego i łódzkiego (ok 11,9 proc. paragonów).