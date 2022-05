Amber Gold. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie. 15 lat i 11,5 roku pozbawienia wolności dla Marcina P. oraz Katarzyny P. Kamil Kusier

W poniedziałek, 30 maja 2022 roku, dziesięć lat od wybuchu afery Amber Gold w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zapadł prawomocny wyrok. Marcin P. skazany został na 15 lat pozbawienia wolności, z kolei Katarzynie P. sąd obniżył wymiar kary z 12,6 do 11,5 roku pozbawienia wolności. To kolejno o 10 lat i 3,5 roku niższe kary, niż wnioskowała o to w swojej apelacji prokuratura. Twórcy Amber Gold tzw. piramidy finansowej, której klienci w latach 2009-2012 zostali oszukani na kwotę szkody faktycznej wynoszącej 589 168 167,02 zł, wnioskowali o ponowne skierowanie sprawy do rozpatrzenia.