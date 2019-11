AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019. Ponad 6 tys. biegaczy

AmberExpo Półmaraton Gdańsk im. Pawła Adamowicza to szósta edycja popularnych zawodów, które odbędą się w sobotę, 16 listopada i niedzielę, 17 listopada 2019 roku. Jak sama nazwa wskazuje ta impreza sportowa staje się memoriałem zamordowanego prezydenta Gdańska. W sobotę na trasach wokół hal AmberExpo biegać będą dzieci oraz dorośli na 10 km (Nocna Dycha), a w niedzielę wyłącznie dorośli - w półmaratonie i na 5 km. Prezentujemy program tych zawodów, trasę oraz informujemy o utrudnieniach w ruchu.

AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 to propozycja biegowych zawodów dla dużych i małych. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Najmłodsi mogą rywalizować w ramach Amber Kids na dystansach od 200 m do 1 km. Starsi, lepiej przygotowani mogą wybierać pomiędzy trzema dystansami - 5 km ("Bieg na Piątkę" z klasyfikacją dla firm pod nazwą "Firmowa Piątka"), 10 km ("Nocna Dycha") oraz klasyczny półmaraton, czyli 21,0975 km. To także zawody z atestowaną trasą i metą usytuowaną w hali AmberExpo, siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich, przy ul. Żaglowej 11. Możliwość finiszu w ciepłej hali jest dla wielu zawodników o tej porze roku niezwykle istotna. Dorośli po wysiłku mogą się spokojnie zregenerować i przebrać, a dzieci w tym czasie bawić wewnątrz obiektu. - W tym roku po raz kolejny dorośli zawodnicy będą mieli do wyboru trzy dystanse i specjalne klasyfikacje. Najmłodsi również rywalizować będą na jednym z trzech dystansów. AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 jest wyjątkowy dlatego, że właśnie od nadchodzącej edycji, bieg będzie memoriałem prezydenta Pawła Adamowicza, który od początku wspierał organizację imprezy. Biegacze doskonale pamiętają między innymi jak w zeszłym roku wręczał im medale na mecie – mówi Rafał Zakrzewski, dyrektor AmberExpo Półmaratonu Gdańsk im. Pawła Adamowicza.

W sobotni wieczór (16 listopada o godz. 18) zawodnicy wezmą udział w biegu "Nocna Dycha". W niedzielę (17 listopada o godz. 9) na ulice Gdańska wyruszą jednocześnie biegacze startujący w "Biegu na Piątkę" oraz w półmaratonie. Przebieg trasy nie zmieni się w stosunku do lat ubiegłych, dzięki czemu będzie możliwość porównania swoich dotychczasowych osiągnięć. W niedzielę na scenie przy ul. Żaglowej pojawi się Magdalena Adamowicz, która dokona oficjalnego otwarcia zawodów w Gdańsku. Biegowej imprezie towarzyszyć będą akcje charytatywne. Zbierane będą pieniądze na Fundację Hospicyjną ks. Dutkiewicza. O datki będzie prosić Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Nie zabraknie także akcji "Pomorze Biega i Pomaga". - W niedzielę od godz. 9 do 13 od halą AmberExpo stać będzie ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Każdy w tym czasie będzie mógł dojechać i oddać krew. Zawodnicy mogą być zmęczeni, ale ci, którzy startowali w "Nocnej Dysze" powinni się zregenerować. Liczymy też na ich rodziny i kibiców - zachęca Joanna Kownacka z Labosport Polska, organizatora zawodów.

AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 - trasa Trasa półmaratońskiego biegu skręci w stronę centrum Gdańska, a trasa "Biegu na Piątkę" w stronę Nowego Portu. Trasy biegów są atestowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i poprowadzone w całości po asfalcie. Impreza skierowana jest głównie do amatorów biegania nastawionych na dobrą zabawę i rywalizację z innymi zawodnikami, ale także dla tych, którzy chcą powalczyć o nowy rekord życiowy, bo trasy są płaskie i niezwykle szybkie.

AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 - program zawodów Sobota, 16 listopada 2019 roku

10.00 – 21.00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – AmberExpo Półmaraton Gdańsk, Bieg na Piątkę (AmberExpo, hala C, ul. Żaglowa 11)

10.00 – 21.00 godziny otwarcia Expo (AmberExpo, hala C, ul. Żaglowa 11)

10.00 – 17.00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Nocna Dycha (AmberExpo, hala C, ul. Żaglowa 11)

10.00 – 15.45 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Amber Kids (AmberExpo, hala C, ul. Żaglowa 11)

16.30 start kategorii wiekowej 1-3 lat – bieg na 200 m

16.35 start kategorii wiekowej 4-5 lat – bieg na 200 m

16.40 start kategorii wiekowej 6-7 lat – bieg na 200 m

16.45 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m

16.50 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km

17.10 ceremonia dekoracji Amber Kids

18.00 start Nocnej Dychy

19.30 zamknięcie trasy Nocnej Dychy

19.30 ceremonia dekoracji Nocnej Dychy

Niedziela, 17 listopada 2019 roku

7.00 – 13.00 Expo oraz inne atrakcje

09.00 start AmberExpo Półmaraton Gdańsk oraz Biegu na Piątkę (ul. Żaglowa 11)

09.13 pierwsi zawodnicy dystansu 5 km na mecie (AmberExpo, hala C, ul. Żaglowa 11)

10.00 pierwsi zawodnicy półmaratonu na mecie (AmberExpo, hala C, ul. Żaglowa 11)

12.30 ceremonia dekoracji (AmberExpo, hala C, ul. Żaglowa 11)

12.30 zamknięcie trasy wyścigu

13.00 zakończenie AmberExpo Półmaratonu Gdańsk (AmberExpo, hala C, ul. Żaglowa 11) AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 - zamknięte ulice W sobotę (16.11), w związku z imprezą "Nocna Dycha" wystąpią utrudnienia w ruchu. Ul. Żaglowa oraz ul. Pokoleń Lechii Gdańsk będą zamknięte dla ruchu drogowego w godzinach 16.30-20.30. Ul. Marynarki Polskiej, Jana z Kolna, Nowomiejska, Popiełuszki oraz Rybaki Górne będą zamknięte dla ruchu drogowego w godzinach 17.00-20.00. Kierowcy poruszający się pomiędzy centrum a Nowym Portem proszeni są o objazd trasy zawodów przez Al. Hallera lub trasę Majora Sucharskiego.

W niedzielę ul. Żaglowa oraz Pokoleń Lechii Gdańsk będą zamknięte dla ruchu w godzinach 07.00-16.30. Ruch na pozostałej części trasy tj. na ul. Marynarki Polskiej, Jana z Kolna, Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Błędnik, al. Zwycięstwa, Grunwaldzka, Pomorska, Chłopska, Czarny Dwór, Płażyńskiego będzie wyłączany lub ograniczany kaskadowo zgodnie z poniższym, orientacyjnym harmonogramem. Bieg główny 21,1 km Żaglowa (START/META – całkowite zamknięcie) 7.00-16.30

Marynarki Polskiej (kierunek centrum) 8.30-11.30

Jana z Kolna (kierunek Nowy Port) 8.30-10.30

Jana z Kolna (kierunek centrum) 8.30-10.30

Wały Piastowskie 8.30-11.10

Podwale Grodzkie 4.00-11.30

Błędnik (zwężenie do 1 pasa ruchu) 4.00-11.30

Zwycięstwa – czołg (zwężenie do 1 pasa ruchu) 4.30-11.45

Zwycięstwa/Hallera (zwężenie do 1 pasa ruchu) 4.30-12.00

Grunwaldzka/Jaśkowa Dolina (zwężenie do 1 pasa ruchu) 5.00-12.30

Grunwaldzka/Abrahama (zwężenie do 1 pasów ruchu) 5.00-12.45

Grunwaldzka/Derdowskiego (zwężenie do 2 pasów ruchu) 5.00-13.00

Pomorska (kierunek Jelitkowo) 7.15-13.00

Chłopska (kierunek Zaspa) 9.30-13.30

Czarny Dwór (kierunek Hallera) 9.30-13.30

Płażyńskiego (kierunek Marynarki Polskiej) 9.30-14.00

Marynarki Polskiej (kierunek centrum) 8.30-15.00 Bieg 5 km Żaglowa (START/META – całkowite zamknięcie) 7.30-16.30

Marynarki Polskiej (kierunek Nowy Port) 8.30-10.30

Marynarki Polskiej (kierunek centrum) 8.30-15.00

AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 - parkingi Sobota:

Najbliższy parking w okolicy startu/biura zawodów znajdować się będzie przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk przy Stadionie Energa Gdańsk. Parking ten jest płatny (15 zł, płatność w parkometrze). Wjazd na parking będzie możliwy do godziny 17.00 (od ul. Pokoleń Lechii Gdańsk). Wyjazd z parkingu będzie możliwy po godzinie 19.30. Niedziela:

Najbliższy parking w okolicy startu znajdować się będzie przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk przy Stadionie Energa Gdańsk. Parking ten jest płatny (15 zł, płatność w parkometrze), a wjazd będzie możliwy w dniu startu, w niedzielę, 5 listopada, do godziny 8.00 – od ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk lub do godziny 7.00 od ulicy Żaglowej. Po tej godzinie zostanie zamknięta droga dojazdowa do parkingu. Wyjazd z parkingu będzie możliwy po godzinie 10.30 - ulicą Pokoleń Lechii Gdańsk.

