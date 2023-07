Amerykanka Tatiana Dabney wzmocni siłę ofensywną AP Orlenu Gdańsk. Duże zmiany kadrowe w AP Orlenie i Pogoni Dekpolu Tczew

Dużym wydarzeniem w AP Orlenie była zmiana bazy. Gdańska drużyna znalazła swoje miejsce na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, na którym rozegra sześć meczów w tym sezonie, w tym trzy w rundzie jesiennej. Pozostałe spotkania rozgrywać będą na obiekcie przy ul. Traugutta. To duża zmiana, bo w poprzednim sezonie piłkarki w roli gospodyń grały aż na czterech boiskach – po dwóch w Gdańsku i Sopocie.

- Polsat Plus Arena Gdańsk jest obiektem o różnych funkcjach oraz dedykowanym różnym grupom. Cieszę się, że możliwości techniczne murawy oraz standardy na stadionie pozwalają grać sezon dwóm drużynom równolegle. Akademia Piłkarska Orlen Gdańsk już czwarty sezon będzie rywalizować w najwyższej klasie rozgrywkowej kobiecej Ekstraligi i trzymam kciuki, by w tym sezonie było podium dla Gdańska - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Podopieczne trenera Tomasza Borkowskiego dostały swoją szatnię na stadionie w Letnicy. W klubie bardzo sobie chwalą współpracę z Ziemowitem Deptułą, byłym prezesem Lechii, a obecnie członkiem zarządu. To pokazuje, że dziewczyny zostały ciepło przywitane na Polsacie Plus Arenie Gdańsk. Dzięki porozumieniu z Deptułą została przez Lechię udostępniona siłownia drużynie kobiecej i już na niej odbyły się zajęcia.

Jakie zmiany kadrowe zaszły w drużynie z Gdańska, który celuje w tym sezonie w czołową „szóstkę” ligi? Z AP Orlenem pożegnały się Julia Włodarczyk i Klaudia Słowińska, które wybrały ofertę GKS Katowice, czyli mistrza kraju. Z kolei Zuzanna Grzywińska występować będzie w zespole Czarnych Sosnowiec. Z klubem pożegnała się także bramkarka Jessica Ludwiczak. Do zespołu dołączyła Wiktoria Ossowska z Pogoni Dekpolu Tczew, która może grać na wahadle albo w ataku. Dużym wzmocnieniem powinno być dojście Jolanty Siwińskiej z Górnika Łęczna. 32-letnia zawodniczka, która może grać na lewej obronie lub wahadle, to 86-krotna reprezentantka Polski, która w barwach narodowych zdobyła dwa gole. W AP Orlenie szukano zawodniczek do gry w ataku i udało się sprowadzić Tatianę Dabney. Amerykanka ostatnio występowała na Malcie, a teraz ma wzmocnić siłę ofensywną drużyny prowadzonej przez trenera Borkowskiego. To jeszcze nie koniec zagranicznych ruchów transferowych w zespole z Gdańska.