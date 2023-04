Amerykański niszczyciel USS Porter z jednodniową wizytą w gdyńskim porcie

Amerykański niszczyciel z jednodniową wizytą w gdyńskim porcie

Amerykański okręt wpłynął do Portu w Gdyni w środę ok. godz. 7 i zacumował przy Nabrzeżu Francuskim. Agent obsługujący okręt przekazał, że jest to jednodniowa wizyta w celu uzupełnienia zapasów.

Jeszcze w środę, między godz. 15 a 17 okręt wyjdzie z portu - podał Czernów.

USS Porter (DDG 78) to niszczyciel rakietowy typu Arleigh Burke. Został zwodowany 2 grudnia 1996 r., a oddany do służby 20 marca 1999 r. w Port Canaveral na Florydzie.

Okręt o długości 154 m może poruszać się z prędkością powyżej 30 węzłów. Na jego pokład może wejść ok. 280 marynarzy.

USS Porter pod koniec marca br. zawinął do portu w Tallinie również by uzupełnić zapasy. Dowódca okrętu Joe Hamilton zapowiedział wówczas, że wizyta "przyczyni się do dalszego zacieśniania więzi z kluczowym sojusznikiem w ramach NATO".