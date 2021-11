Andora - Polska NA ŻYWO 12.11.2021 r. Biało-czerwoni wygrali z Andorą i zagrają w barażach. Dwa gole Roberta Lewandowskiego

Biało-czerwoni w meczu z Andorą mieli wygrać i zapewnić sobie grę w barażach, także dzięki wygranej Anglii nad Albanią i ten cel został zrealizowany. Paulo Sousa trochę zaskoczył decyzjami kadrowymi, bowiem w defensywie pojawili się chociażby Maciej Rybus czy Bartosz Bereszyński, a Matty Cash musiał czekać na debiut na ławce rezerwowych. Po wyleczeniu kontuzji do kadry wrócił za to Arkadiusz Milik i zagrał w ataku obok Roberta Lewandowskiego.

Ogólnie to była dobra pierwsza połowa w wykonaniu naszej reprezentacji. Naszej drużynie grało się łatwiej, bo już w 20 sekundzie Cucu łokciem potraktował Kamila Glika i dostał czerwoną kartkę. Tymczasem nasi piłkarze grali składnie, ofensywnie i, co ważne, skutecznie. Już w 5 minucie po zagraniu Kamila Jóźwiaka wynik meczu otworzył Robert Lewandowski. Minęło kolejnych sześć minut i mieliśmy akcję wahadłowych. Dośrodkował Przemysław Frankowski, a skutecznym wykończeniem popisał się Jóźwiak. Polacy zadowoleni dwubramkowym prowadzeniem już tak mocno nie forsowali tempa. Nie zmienia to faktu, że nasi zawodnicy w pełni kontrolowali wydarzenia na boisku. Brakowało jednak dokładności w polu karnym Andory, żeby pokusić się o kolejne trafienia. Czego nie zrobili biało-czerwoni nieoczekiwanie uczynili gospodarze. Z rzutu wolnego ostro w kierunku bramki dośrodkował Joan Cervos, a piłkę musnął jeszcze Marc Vales i mógł cieszyć się ze strzelonego gola. Andora wcześniej strzeliła siedem goli w tych eliminacjach, z czego sześć drużynie San Marino i jednego Węgrom. A Polacy? Dali sobie strzelić bramkę drużynom Andory i San Marino, a to defensywie nie wystawia najlepszego świadectwa. I to jedyny minus tej pierwszej połowy. Gol dla Andory padł w 44 minucie, ale nie zakończył emocji w pierwszej połowie. W doliczonym czasie gry podanie Lewandowskiego na trzeciego gola zamienił Arkadiusz Milik, który zaliczył bramkowy powrót do drużyny narodowej.