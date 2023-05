Andrzej Jaworski: Musimy patrzeć na nasze mniejsze ojczyzny, bo tam dzieje się dużo, ale pytanie, czy zawsze dobrze?

- Chcemy, aby Gdańsk szedł w stronę rozwoju opartego na synergii. Synergii dostosowania miasta dla gdańszczan, ale i dla turystów. Dzisiaj mówimy o tym, że Gdańsk nie może być imprezownią. Tak, jak zrozumieli to prezydenci wielu europejskich miast, tak zrozumieć musi również i prezydent Aleksandra Dulkiewicz, że turyści, którzy odwiedzają nasze miasto, również chcieliby się czuć bezpiecznie - mówił Andrzej Jaworski.

Zdaniem byłego posła PiS, Gdańsk postawił na turystykę weekendową, ale nie taką, jaka jest pożądana.

- Chcemy turystów, którzy nie przyjadą do Trójmiasta się tylko napić, ale takich, którzy pójdą do restauracji, odwiedzą muzeum, a później wrócą do swoich domów i będą mówili o tym, jak fajnie jest w Gdańsku - dodał.