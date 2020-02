Andrzej Seweryn i najpiękniejsze fragmenty Szekspira 15.02 2020

Ten spektakl to zaproszenie - dla koneserów Szekspira i dla tych, którzy znają go mniej - do interpretacji i reinterpretacji tych znanych tekstów, które jednak cały czas stanowią wyzwanie dla wrażliwości i inteligencji; są niezwykle aktualne, szczególnie, że podane są w zupełnie nowym przekładzie Piotra Kamińskiego.

„Wokół Szekspira” pokazuje wiele - jest suto zastawionym stołem, z którego na własny talerz nakładać można do woli i wedle uznania. Z jednej strony - sam Szekspir, jego wielowymia-rowość i uniwersalność. Z drugiej - gra aktorska, gibkość artysty, umiejętne operowanie różnymi środkami twórczego rzemiosła. Spotkanie z Andrzejem Sewerynem będzie także okazją do uzyskania odpowiedzi na pytanie, co w Szekspirze najbardziej fascynuje jego jako aktora i nie-aktora…

Wydarzenie można polecić zarówno znawcom twórczości Szekspira, jak i tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z jego dziełami. Ci pierwsi usłyszą w nim ulubione monologi i dialogi szekspirowskie w nowych przekładach i w nowych, odkrywczych interpretacjach. Ci drudzy - znajdą zachętę do kontynuowania pasjonującej podróży w świat dramatów geniusza ze Strat-fordu.