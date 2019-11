Anna Kołakowska musi przeprosić Agnieszkę Pomaską. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną byłej gdańskiej radnej. "I tak nie przeproszę"

W maju 2016 r., w odpowiedzi na gest porwania przez Agnieszkę Pomaską poselskiego projektu uchwały w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, była gdańska radna PiS napisała na Facebooku, że „trzeba to coś złapać i ogolić na łyso”. Jak później tłumaczyła, nawiązała do praktyki stosowanej w czasie II wojny światowej, gdy pozbawianiem włosów „znaczono” kolaborantów. Na reakcję poseł nie trzeba było długo czekać. Zażądała przeprosin oraz wniosła do Sądu Okręgowego pozew o ochronę dóbr osobistych.

Batalia trwała ponad dwa lata. Wczoraj polityczka PO poinformowała o otrzymaniu postanowienia Sądu Najwyższego o odrzuceniu skargi kasacyjnej Kołakowskiej na prawomocne postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.