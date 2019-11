Anna Wyszkoni zwraca uwagę na zwiększający się problem narkomanii wśród dzieci i młodzieży. 22.11.2019 wystąpi w Gdynia Arenie ZDJĘCIA

Zabytkowy autobus wkrótce na ulicach Gdańska! Kto pamięta?

Do grona pojazdów Gdańskich Autobusów i Tramwajów dołączył nowy zabytek. Mowa o autobusie Jelcz PR110. Gdańska spółka zakupiła go w Ostrowcu Świętokrzyskim za 20 tys. zł. Niebawem pojazd zostanie odpowiednio przystosowany do obsługi pasażerów. Tak jak inne historyczne pojazdy - a...